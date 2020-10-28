شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمسلمين: «لو بتحب النبي محمد تخلّق بخلقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرسوم المُسيئة للنبي محمد، التي قُتلَ على إثرها مدرس في فرنسا، وأثارت مشاعر الغضب لدى المسلمين في العالم كله.

قال السيسي، خلال احتفالية مولد النبي، «أنت بتجرح مشاعر أكتر من مليار ونص، الأمر بيتطلب منا جميعا أن إحنا نتوقف ونتدبر».

وأضاف، موجهًا رسالة للغرب: «أنا لا أوجّه كلمة إساءة لأحد، الأمر يتطلب مراجعة مننا كلنا، من فضلكم كفى إيذاءً لنا».

واستكمل السيسي برسالة أخرى للمسلمين في مصر والعالم كله، «إذا كنت بتحبي النبي محمد، تأدب بأدبه، وتخلّق بخلقه».