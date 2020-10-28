شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الباب في مدرسة أم المؤمنين الثانوية: رسالتنا إعداد جيل صالح ومبدع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية إن الوزارة تسعى لإعداد جيل صالح ومبدع من خلال المخرجات التعليمية العالمية المؤهلة لخلق جديد من الشباب والفتيات على دراية ومتسلحين بالعلم الحديث والمعرفة ومهارات التعلم المتطورة

جاء ذلك أثناء زيارة «فتح الباب» المفاجئة اليوم الإربعاء لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها في إطار سلسلة جولاته الميدانية المستمرة على مدارس الإدارة للتأكد من انضباط العملية التعليمية بها، بناء على تعليمات طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

حضر فتح الباب تابور الصباح وشارك في تحية العلم مع الطالبات وأثنى على مستوى النظافة والانضباط، الذي شاهده من الجميع مدرسين وطالبات وعاملين

تفقد فتح الباب الفصول وناقش الطلاب في كيفية الدخول على المنصات التعليمية، واستمع لشرح المدرسين على السبورات الذكية وأبدى سعادته بالنظام وانتظام العملية التعليمية

قال فتح الباب للطلاب أن التابلت يعد طفرة نوعية ونقلة جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مضيفاً بأن اهتمام الدولة بالتعليم أصبح في مقدمة الأولويات التنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التي نراها تتحقق على أرض الواقع في أكثر من قطاع خدمي وتنموي.

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مدير بنها التعليميه فى مدرسة ام المؤمنين

مدير بنها التعليميه فى مدرسة ام المؤمنين

مدير بنها التعليميه فى مدرسة ام المؤمنين