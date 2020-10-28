شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح يتقدم بتظلم على أعمال فرز اللجان الفرعية لانتخابات النواب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى رئيس اللجنة العامة لانتخابات محلس النواب بالدائرة الاولي بالبحر الأحمر، والتي تضم مدينتي الغردقة وراس غارب تظلمًا على نتائج الحصر العددي لفرز اللجان الفرعية، وذلك في الموعد القانوني للتظلم كما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. وتقدم بالتظلم المرشخ المستقل العميد عاطف عبدالحميد حيث طالب بإعادة فرز صناديق اللجان الفرعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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