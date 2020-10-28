شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 ورش لإصلاح السيارات ومقهيين لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق وتشميع ٤ ورش لتصليح السيارات بطريق الزرقية لمخالفتهم مواعيد الغلق المقررة، وكذا غلق مقهي مخالف بقرية طاروط لتقديمه الشيشة للمترددين، وتم مصادرة ١٧ شيشة بنطاق مركز الزقازيق.

كما أمر المحافظ بغلق وتشميع مقهي مخالف لتقديمه الشيشة للمترددين، وتم مصادرة ٩ شيشة بنطاق مركز أبوحماد، وذلك لعدم إلتزام أصحابهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامه الجميع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام المترددين بإرتداء الكمامة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وأوضح نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن رئاسة المركز شنت حملة للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، أسفرت جهودها عن تشميع ٤ ورش لإصلاح السيارات بطريق الزرقية لمخالفتهم التوقيتات المحددة للغلق، وكذا غلق مقهي بقرية طاروط بمركز الزقازيق لتقديمهم الشيشة لروادها، وتم التحفظ على عدد ١٧ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أن رئاسة المركز شنت حملة على المقاهي والكافتريات، أسفرت عن ضبط مقهي مخالف بنطاق المركز لتقديمه الشيشة للمترددين وتم مصادرة ٩ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من التزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصا على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.

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