شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت لانتخابات التجديد النصفي لـ «الصحفيين» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين، الفرعية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء التصويت لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وذلك في تمام العاشرة صباحا .

وقال السيد سعيد عضو مجلس النقابة وعضو لجنة تلقي الطلبات، إنه بالنسبة لمقعد النقيب ينافس عليه كل من فكري عبدالسلام، من صحيفة الأهرام، وعمرو حافظ، من صحيفة الجمهورية، ومحمد معوض من صحيفة الأحرار، أما مقاعد العضوية الثلاث فيتنافس عليها 11 مرشحا وهم: «بسمة الشريف، وفهمي سيد أحمد، وعصام صبري، وشوكت سعد، وهاني العوضي، وحسن أبوشقرة، وعزت السمري، وطارق الفرماوي، وأميرة فتحي، ورامي ياسين»، وجمال مجدي، والذي تقدم باعتذار عن خوض العملية الانتخابية ولكن بعد غلق باب التنازلات.

وأوضحت النقابة العامة أن إجراءات الانتخابات ستكون على النحو التالي:

أولاً: يبدأ فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية وانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفي للأعضاء في تمام العاشرة صباح الأربعاء وينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وعند عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور 25%.

ثانيا: في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وذلك في يوم العمل التالي مباشرة السبت الموافق 31 كتوبر من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء بمقر النقابة الفرعية- نظرًا لأن يوم الخميس يوافق إجازة رسمية- وفق التعديل الذي أقرته الجمعية العمومية على اللائحة الداخلية لقانون النقابة في مارس 2019.

ثالثا: في حال تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقا لنص المادة 38 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

رابعا: أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطل الصوت.

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خامسا: يختار الناخب اسما واحدا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهما ثنائيا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.

سادسا: إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الرابعة، يبقى الباب مفتوحا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.