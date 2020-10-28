شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السينودس الإنجيلى ينفى إغلاق فصول في مدرسة نيو رمسيس كوليدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى القس باسم بشرى رئيس مدارس السنودس الإنجيلي، أى إغلاق لمدرسة نيو رمسيس كوليدج أو إغلاق لأي فصل داخلها، كما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بعد الاشتباه بإصابة معلمة وطالب بكورونا. وأضاف رئيس مدارس السنودس الإنجيلي، في تصريحات لـ"الخليج 365": يوجد فقط حالة اشتباه لمدرسة من أسبوع و أخذت أجازة و ثبت أمس أنها إيجابية ولا يوجد أي حالات أخرى.

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وكانت وسائل إعلامية قد نشرت أن إدارة مدرسة نيو رمسيس كوليدج، التابعة للسينودس الإنجيلي، قد قررت إغلاق الفصول من الأول والثاني والثالث الابتدائي، لمدة أسبوع، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في المدرسة.