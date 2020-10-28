شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح الأسواق اليابانية أمام الموالح المصرية قريبا.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن نجاح المفاوضات المصرية ممثلة في الحجر الزراعى مع الجانب الياباني في فتح الأسواق اليابانية أمام صادرات الموالح المصرية قريبا، مشيرا إلى أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعي المصري.

واوضح "العطار"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 9 أسواق جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا، وهناك ميزة إضافية للموالح المصرية خلافا للجودة والسمعة العالمية الطيبة ألا وهى المذاق المميز، مؤكدا أن دخولها للسوق اليابانية يمثل إضافة جديدة لمصر.

كان وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، قام بزيارة إلى اليابان في أغسطس من العام الماضى شملت الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التي يقوم بها الجانب الياباني، مشيرا إلى أن الجانب الياباني يملك نظاما حجريا صارما، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن المرحلة قبل النهائية من الإجراءات لفتح الأسواق اليابانية أمام الموالح المصرية كانت زيارة ميدانية لوفد يابانى لمصر بداية العام الجارى، لبعض مناطق زراعة الموالح خاصة فى البحيرة، وأبدى الوفد إعجابه بمستوى وجودة الموالح المصرية.

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يذكر أن المفاوضات بدأت بين الجانبين لتصدير الموالح المصرية منذ 11سنوات، وتعد السوق اليابانية هى الأعلى فى المواصفات الفنية عالميا والأكثر تشددا فى هذا المجال، وموافقتها على الاستيراد بمثابة شهادة عالمية بجودة المنتج المصرى لباقى الدول ، ومصر تصدر الموالح والمنتجات الزراعية إلى أكثر الدول تشددا فى إجراءات استقبال الصادرات مثل أستراليا ونيوزيلندا ودول غرب أوروبا والولايات المتحدة، كما أجرت تعديلات جوهرية فى قواعد السلامة المتطابقة مع معايير دستور الغذاء العالمى "كوديكس"، وأيضا الممارسات الزراعية الجيدة"الجلوبال جاب"، والتى تتيح الرقابة على المنتج منذ بداية زراعته وحتى التصدير.