شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نسعى لتوطين صناعة النقل بمصر وتوفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل أحد مصانع وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، حيث شاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والمينى باصات، كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الأتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول إنتاج للمصنع من المينى باصات التى تعمل بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية.

وأكد الوزير على أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التى تساهم فى توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكل قطاعات النقل فى مصر ومع التوسع العمرانى الكبير الذى تشهده البلاد.

وأشار وزير النقل ان توطين مثل هذه الصناعات سيساهم فى توفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى توفير فرص العمل لبشباب .













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