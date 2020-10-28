شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بجامعة حلوان ينجح فى استئصال ورم بالمخ لمريضة فى 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن جراحو المخ والأعصاب من الفريق طبى بمستشفى بدر الجامعى كلية الطب جامعة حلوان من النجاح بالقيام بعملية استئصال ورم فى المخ لمريضة، حيث نجح فريق طبى من إجراء الجراحة للمريضة، للحفاظ على مراكز الحركة واستئصال أكبر قدر من الورم بأقل قدر من المضاعفات.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة، بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان بمستشفى بدر الجامعي، داعيا إياهم إلى الحرص على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.

وقال الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب جامعة حلوان إجراءات العملية وقام بتسهيل كافة اجراءات دخول الحالة وتوفير كل الامكانيات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم استئصال الورم كليًا للمريضة، موضحًا أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى بعد العملية، وأكد أن المريضة تم نقلها للعناية المركزة لمراقبة علامتها الحيوية، التى أوضحت بعد إفاقتها ووجود تحسن كبير فى حالتها العامة.

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وعانت المريضة من العديد من الأعراض ما قبل العملية تمثلت في إرتفاع بضغط المخ (صداع مستمر وغثيان)، وتم عمل العديد من الإجراءات التحضيرية من عمل الأشعات والتحاليل المطلوبة والأدوية التحضيرية، وعقب العملية تعافت المريضة بشكل كامل محافظة على جميع مراكز المخ التى تعمل بكفاءة وخرجت من العناية المركزة وتستعد للخروج من المستشفى.

واستغرقت العملية 3 ساعات وتم إجرائها من قبل متخصصين من كلية الطب جامعة حلوان وهم الدكتور سعيد عيسي - مدرس جراحة المخ والأعصاب بطب حلوان، والدكتور أحمد حامد - مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عباس - والدكتور حسام أبو سمرة - الدكتور محمد سليمان - والدكتور محمد السويسى، أطباء مقيمين جراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف الدكتور شريف رسلان أستاذ مساعد جراحه الأعصاب، الدكتور عادل شاكر مدرس التخدير والرعاية الحرجة.