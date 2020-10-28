شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: قضية الوعي من أولويات المرحلة الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاحتفال بالمولد النبوي هي ذكرى عطرة مهنئاً الشعب المصري والعالم بهذه المناسبة الخاصة.

وقال في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف: «قضية الوعي والفهم الصحيح للدين، هي من أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة أهل الشر، الذين يحرفون المعاني ويفسرونها بالخطأ ألامر».

وتابع الرئيس: «أقدر الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الوعي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة لصحيح الدين».

وكان قد كرم الرئيس السيسي، عددا من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.