شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: لا نقبل أن تكون رموز الإسلام ضحية مضاربة رخيصة في سوق الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استنكاره الحملة الشرسة الممنهجة على الإسلام، رافضًا أن تكون رموزه ومقدساته ضحية مضاربة رخيصة في سوق السياسات والصراعات الانتخابية في الغرب.

أضاف الطيب، خلال احتفالية مولد النبوي: «سارعنا لإدانة حادث قتل المدرس في باريس، لكن من المؤلم أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم، وأصبحت أداة لحشد الأصوات في الانتخاابات، هذه الرسوم المسيئة للنبي، هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤلية».

وتابع: «نرفض وبقوة هذه البذاءات التي لا تُسئ للمسلمين، بقدر ما تُسئ لهؤلاء الذين يجهلون عظمة نبينا محمد».