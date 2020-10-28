شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر. وأكد السيسي أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين من اولويات المرحلة الراهنة في مواجهة اهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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