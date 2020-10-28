شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على 6 مشروعات بحثية لمكافحة آفات التمور وسلامة الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت جامعة الاسكندرية على 6 مشروعات بحثية علمية تتعلق بمكافحة آفات التمور وسلامة وإنتاج الألبان وتحضير المنتجات النانومترية من مترابطات الأدوية وتطوير نظم الري لأساتذة من كليتي العلوم والزراعة.

وشملت المشروعات التي تم الموافقة عليها، مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين خطاب الأستاذ بكلية العلوم، بعنوان «تحضير منتج علاجي نانومتري من مترابطات الأدوية بالبوليميرات المستهدفة للسرطان بواسطة الأجسام المضادة»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب الأستاذ بكلية العلوم بعنوان «استكمال ملف الدراسة القبل اكلينيكية للجسيمات النانوية المحملة بالبرين كطرائق علاجية واعدة لسرطان الكبد والرئة»، مشروع البحث المقدم من الدكتورة أسماء يوسف المدرس بكلية العلوم، بعنوان «معالجة مياه الأمطار والصرف الصحي باستخدام المندفات الحيوية».

وشمل مشروع البحث المقدم من الدكتور محمود مسعود الأستاذ بكلية الزراعة، بعنوان «فورمات الإيثيل كبديل لبروميد الميثيل لمكافحة آفات التمر في المخازن»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا سلطان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، بعنوان «سلامة الألبان واللحوم وانبعاث غازات الاحتباس الحراري من المجترات والتي تتغذى على مركبات الطين في صورة النانو»، ومشروع البحث المقدم من الدكتور كريم الزوبي المدرس بكلية الزراعة سابا باشا، بعنوان «تطوير نظام معلومات واتصالات لإدارة الري لمنطقة كيرالا المدارية الرطبة والمناخ الجاف في مصر كأداة لنظم دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل».

وشكل هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية، لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكليات ومعاهد الجامعة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد مع التأكيد بتوفير الجامعة لكميات كبيرة من المطهرات وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، مشدداً خلال اجتماع مجلس قطاع خدمة المجتمع والبيئة الأربعاء، على وكلاء الكليات ضرورة الإفادة بتقرير أسبوعي عن أعمال اللجان ومتابعة دخول الطلاب مع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

وناقش المجلس تكليفات الوكلاء من خلال مناقشة عدد من الملفات مثل حصر وتوزيع اللمبات الليد وكيفية التخلص من المخلفات وبيان المطلوب من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والورق، وضرورة استكمال البيانات الخاصة بالتقدم للتصنيف الاخضر للجامعات green metric وأهمية التقدم وإحراز مركز متقدم في التصنيف حيث يعبر عن مدى تفهم الجامعة لموضوعات البيئة واستخدامات الطاقة المتجددة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة رانيا الشرقاوي حول مشاركة الجامعة في جائزة التميز المؤسسي الحكومي، حيث تشارك الجامعة في عدد كبير من فروع الجائزة .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية وهي «التوعية بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، المهارات الاساسية لمعلمة الطفولة المبكرة، دورة تدريب المتدربين TOT .

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وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية العلوم بشأن مقترح «بيئة مشرقة.. النظافة أسلوب حياة»، نظراً لأهمية هذا الملف وضرورة خلق ثقافة الاهتمام بالنظافة داخل المجتمع ودعا لنشر التوعية بين طلاب الجامعة وعرض الفيديوهات التوضيحية والمواد الإعلانية عن الحفاظ على البيئة ككل وكذلك إعادة تدوير المخلفات .

كما ناقش المجلس تقرير من كلية الصيدلة عن عقد دورة تدريبية بعنوان HPLC بالمجمع العلمي للبحوث الدوائية وتدريب 12 طالب وباحث .