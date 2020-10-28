شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتلقى 158 ألفًا و948 طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية، قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أنه تم استقبال ١٥٨ ألف و٩٤٨ طلب تصالح من المواطنين بالمراكز التكنولوجية حتى ٢٧ أكتوبر الجاري.

أكد المحافظ انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح، طبقاً للقانون، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

وأوضح محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية، تأتي لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بمراكز التكنولوجيا، والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.