شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شيخ الأزهر للمسلمين في كل مكان: «اعفوا عنهم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، المسلمين في كل مكان إلى التمسك بالحب والتسامح، رغم خطاب الكراهية الذي ظهر مؤخرًا في بعض الدول الغربية ضد الإسلام.

وأضاف «الطيب»، خلال احتفالية مولد النبي، الأربعاء: «ندعو المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع يجرّم معاداة المسلمين، وندعو المواطنين المسلمين في الدول الغربية إلى الاندماج الواعي في هذه المجتمعات، وعلى المواطنين المسلمين الالتزام بالطرق السلمية والعقلانية لمواجهة خطاب الكراهية».

وتابع، موجهًا رسالة إلى المسلمين في كل مكان: «اصفح الصفح الجميل، اعفوا عنهم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره».