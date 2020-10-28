شكرا لقرائتكم خبر عن بكل لغات العالم.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بسيدنا محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بسيدنا محمد، يُطلقها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالعديد من لغات العالم.
وأضاف «الطيب»، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، أنه سيتم تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق سيدنا محمد، وإسهاماته التاريخية.
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