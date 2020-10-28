شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للسيسي: «لن نقول لك قول بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا.. نحن معك دائماً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشاد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعه، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية.

وقال وزير الأوقاف موجها كلمته للرئيس السيسى، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، الذي يشهدها الرئيس الآن مع عدد من الوزراء: «لم ننسى ولن ننسى يوم أن وقفت موقفا وطنيا عظيما مشهودا في وقت عصيب جدا وقلت أن الرصاص الذي يواجه إلى صدور المصريين سنتلقاه بصدورنا، وقلت يا سيادة الرئيس أنا لا يمكن لأحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة، واعانك الله ووفيت وكأنك كما قال المتنبى:»وقفت وما في الموت شك لواقف اكنك في جنف الردى وهو نائم«.

وقال الدكتور مختار جمعة للرئيس السيسى: «لن نقول مثل ما قيل بني اسرائيل لسيدنا موسى.. فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.. لكن نحن بأذن الله معكم عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقتلون.. علماء الازهر والاوقاف مع معركة بناء الوعي والوطن والجبهة متى لزم الأمر.. شأن الوطن عظيم.. ولن وطن بأنفسنا نقيه».