شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُمهل مجلس المدينة 24 ساعة لرفع القمامة خلف مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الأربعاء، بإزالة كميات ضخمة من القمامة موجودة خلف مدرسة محمد أنور السادات بمدينة بني سويف.

وقال المحافظ إن شكوى عبر «فيس بوك» تلقتها المحافظة من أهالي المنطقة بوجود كميات كبيرة من القمامة تسىء إلى المنظر الحضاري، مضيفًا أنه أمهل مجلس المدينة يومًا واحدًا فقط لرفع القمامة وتصوير المنطقة أثناء العمل، مشيرًا إلى أنه تلقى صورًا تؤكد أن المنطقة أصبحت نظيفة.

وكان المحافظ قد استجاب لشكوى منشورة على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تجمع قمامة بأحد الشوارع خلف مدرسة أنور السادات بمدينة بني سويف، حيث كلف المحافظ بسرعة رفع القمامة، وضرورة اتخاذ ما يلزم لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة في أماكن التجميع بحيث لا تتراكم القمامة بها.

وعلى الفور، قام رئيس المدينة، العميد وليد البيلي، برفع تجمع القمامة بالتنسيق مع مشروع النظافة، مشيرًا إلى أن الموقع هو نقطة تجميع، وسوف يجري تكثيف أعمال رفع القمامة به من خلال زيادة عدد المرات يوميًا.