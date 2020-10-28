شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية في 8 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تطلق وزارة الصحة والسكان ٨ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية، بمحافظات (السويس- المنوفية- أسوان - دمياط - سوهاج - القاهرة - البحيرة - مطروح). وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام إن القوافل تشمل تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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