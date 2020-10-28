شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1050 مواطنًا ضمن قافلة طبية في «الذراع البحري» بالإسكندرية مجاناً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، قافلة مجانية نظمتها المديرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بالذراع البحري بنطاق قسم العامرية أول بالظهير الصحراوي غرب الإسكندرية أمس.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والجلدية والأسنان، وشهدت إقبالا كبيرا واستحسانا من أهالي المنطقة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1050 مريضًا، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم.

وقال الدكتور ممدوح الجمبل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم إجراء 252 تحليلا طبيبا وتحويل 14 مريضًا إلى المستشفيات الحكومية لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 664 مواطنًا من أهالي المنطقة.

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)

٨ عيادات متنقلة لفحص ١٠٥٠ مواطن في "الذراع البحرى" بالإسكندرية مجاناً (صور)