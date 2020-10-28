شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: «كيف نخاف؟.. سيدنا محمد هو النور الذي يبدّد الله به ظلمات الأوهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية، بذكرى المولد النبوي الشريف.

قال الطيب، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، إننا «لا نحتفل بمجرد شخص بلغ الغاية في المراتب العليا، نحتفل بتجلي الإشراق الإلهي على الإنسانية جمعاء، كان انتشار الدين الإسلامي تحقيقًا لمعجزته، وكان حديثه عن هذا الأمر، حديث الواثق الذي يرى الأحداث بأشد مما تراه العين، وقال (أُمَّتي سيبلُغُ مُلْكُها ما زوَى لي منها)، ولو لم يكُن واثقًا، ما وقف في وجه أعدائه».

وأضاف: «بقاء الإسلام وخلوده أمرٌ تولاه الله بنفسه، وأراه لنبيه برأي العين، الأمر كذلك يتعلق ببقاء القرآن الكريم وحفظه وخلوده، إنا نحنُ نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إن نحن المسلمون لا نرتاب أن في دحر المعتدين علينا مهما كانت أجناسهم، كيف نخاف والله يقول لنا (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)، وفي آية أخرى يقول (مَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ )».

وتابع شيخ الأزهر «سيدنا محمد هو النور الذي يبدّد الله به ظلمات الشكوك والأوهام».

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

كما يقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.

Advertisements