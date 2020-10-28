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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية للأكشاك المخالفة بحي المنتزه ومزلقان سيدى بشر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والاكشاك المخالفة بنطاق الحي وشارع القاهرة، برفقة جميع الإدارات المعنية من الحي والمحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة أى تعديات بحرم الطريق العام، وإزالة الاشغالات التى تعيق المارة وحركة المرور بمزلقان ميدان سيدي بشر.
وقالت "مسعود" إنه مازل العمل مستمر بتكثيف حملات إزالة يوميا لإزالة أي اشغالات بنطاق الحي وشارع القاهرة ومزلقان سيدي بشر.
يذكر أن هذه الإزالت تتم تمهيدا لنقل كل الأسواق العشوائية بالمنطقة لسوق الثلاثين بعد تطويره وتجهيزه واعادة افتتاحه منذ أيام حفاظا على الشكل الحضارى وانهاء للشكل القبيح الذى ينجم عن اقامة تلك الاسواق العشوائية التى تضر بمنظر المحافظة كما تعمل على تعطيل حركة المرور.
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