شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في كلمته أمام السيسي: بعث الله النبى محمد ليتمم مكارم الأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالمولد النبوى الشريف.

وقال في إحتفالية المولد النبوي، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أهنئ حضراتكم جميعًا بذكرى المولد النبوى الشريف، سائلًا الله ان يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمع بالخير واليمن والبركات».

وأضاف أن سيدنا محمد صفوة البارئ وسيد الخلق مديحنا فيك حبًا صادقًا وهون وصادق الحب، متابعًا يملى صادق الكلم أن يدعو لك والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد وما في بقاع الأرض حيًا وميتًا وما بين الأرض والسماء كما محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أنه بعث الله عز وجل النبى محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق الترجمة الحقيقية لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وحسن الاقتداء به.