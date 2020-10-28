شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد القطاعات الثلاثة لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة «أفندينا»، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 90 مليون جنيه، كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق، وأيضا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحله الأولى للمشروع، وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2 كيلو .

كما تفقد الهجان طريق عزبة أفندينا، ووجه بعمل باكيات بشكل جمالي يليق بالتطوير، على جانب الطريق لأحد الصناعات المتخصصة، بالإضافة لإنشاء دورات مياه بجانب الباكيات لخدمتها، كما وجه بالعمل 24 ساعة لسرعة الانتهاء من المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء مجدي العناني، رئيس مدينه شبرا الخيمة. والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندسين القائمين والمشرفين على المشروع.

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