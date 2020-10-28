شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تستجيب لقارىء شكا من تلف بوكسات التليفون الأرضى في التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات لشكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن، من تلف بوكس تليفون بالتجمع الخامس، حيث قامت الشركة بالتواصل مع قطاع القاهرة الجديدة، بخصوص الشكوي بعمارات النرجس التجمع الخامس، حيث تم حل المشكله وتم تكليف مدير سنترال التجمع الخامس بعمل صيانة عاجلة للبوكس. وتم التأكد من كفاءة جميع الخطوط المتواجدة على البوكس والتأكد من كفاءة الإنترانت وتشغيله بالسرعة المتعاقد عليها العميل.

Advertisements

و كان القارئ رمزي محمدي من محافظة القاهرة، تقدم بشكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها سكان عمارات النرجس بالتجمع الخامس من تلف بوكسات التليفون الأرضى، وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع:" نعانى من انقطاع الخط الأرضى دائما وبالتالى الإنترنت وقدمنا أكثر من شكوى على مدار عام كامل ولم يتم الاستجابة حتى الان".

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.