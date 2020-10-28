شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الصحراء ينشئ محطة بحثية متطورة بالوادى الجديد على مساحة 20 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، محطة بحوث الصحراء بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، فى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقيادات الوزارة بالمتابعة الميدانية المستمرة وتفقد سير العمل بقطاعات الوزارة ، وتفقد اعمال البنيه التحتية لمساحة 20 فدان المخصصة لعمل محطه بحثيه متطورة لتنفيذ بحوث تطبيقيه لمواجهه التحديات التى تواجه الزراعة خصوصا فى المناطق الصحراوية

وأشاد القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء ، بالتوسع فى ادخال نظم الرى الحديث بالمحطة سواء نظام الرى بالرش الثابت او نظام الرى المبوب يؤدي إلى زيادة المحصول وتوفير اكثر من 30%؜ من كمية المياه اللازمة لرى محصول السورجم مخلوطا بلوبيا العلف ، كما تفقد أيضا قطاع الميكنة بالمحطة ودروة فى خدمه المجتمع المحلى في واحة الخارجة من تسوية الارض وزراعة المحاصيل بالة التسطير للمساهمة فى توفير التقاوى وبالتالى قلة التكاليف الزراعية وزياده الإنتاجية مما يسهم فى زيادة دخل المزارع.

كان الدكتور عبدالله زغلول القائم باعمال رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، أكد أن جهود وزارة الزراعة من خلال مركز بحوث الصحراء تهدف إلى تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات و العمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجدب ونقص معدلات سقوط الأمطار و تحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي و تشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر واﻹستقرار وتقليل الهجرة إلى المناطق المأهولة بالسكان و رفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.