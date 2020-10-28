شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال شعراوي في البرقية:"يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف" .

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وتابع شعراوي: وفي هذه المناسبة الدينية الكريمة ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يجعل ذكرى مولد الرسول الكريم رسالة للخير والسلام لنحقق لمصرنا الغالية الأمن فى ربوعها بفضل جهود فخامتكم المخلصة.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة" .

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، كما يقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.