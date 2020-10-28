شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بعد التعافى من فيروس كورونا: "نشكر الله على رحمته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الإنجيلية شفاء الدكتور القس أندريه زكى، وجميع أفراد أسرته، من فيروس كورونا، وعاد اليوم إلى عمله بعد تجاوز شهر من العزل المنزلى، كفترة لازمة للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الإنجيلية في بيان له اليوم: "نشكر الله بإخلاص من قلوبنا على رحمته بعد أن ترأف على وأسرتي إثر إصابتنا جميعًا بفيروس كوفيد-19، وعبرنا التجربة بتحنن الله معنا، وتماثلنا للشفاء بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من تجاوز جميع مراحل المرض".

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وأضاف رئيس الإنجيلية: "أتوجه بالشكر إلى كافة قيادات الدولة المصرية، ورؤساء الكنائس المصرية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وشعب الكنائس الإنجيلية والكنائس المصرية بكافة طوائفها في مصر وخارج مصر، وجميع فئات الشعب المصري الأصيل، الذين حرصوا على الاطمئنان علينا والصلاة لأجلنا، كما أوجه جزيل الشكر للقطاع الطبي وفريق الأطباء المتابعين خلال فترة الاستشفاء على اهتمامهم ورعايتهم الطبية. ونطلب من الله الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

كانت الطائفة الإنجيلية بمصر قد أعلنت في بداية أكتوبر الجاري إصابة رئيسها وأسرته بفيروس كورونا.