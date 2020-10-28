شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 8 حوادث فى المحافظات شغلت الرأى العام فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 8 حوادث، أشلغت الرأى العام، حيث كان أهمهم مصرع شاب غرقًا فى الدقهلية أثناء محاولته إنقاذ كلب، وقيام رجل بذبح زوجته داخل منزلهما بزفتى فى الغربي، والقبض على نجار تحرش بطفلة فى الشرقية، وحبس زوجين تسببا فى موت طفلهما جوعًا.

القصة الكاملة لمصرع شاب غرقًا فى الدقهلية أثناء محاولته إنقاذ كلب

وفى الدقهلية شهدت مدينة الكردى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قصة وفاء كبيرة بين طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة وبين الكلب الخاص به، دارت أحداثه على شاطئ ترعة البحر الصغير بالقرية.

وقد بدأ أحداث القصة عندما كان يتواجد يحى محرز طالب بكلية الآداب قسم علم النفس بجوار الترعة، ومعه كلبه، وعقب نزول الكلب داخل مياه الترعة للاستحمام واللعب شعر الطالب بأن الكلب يغرق داخل المياه، وعلى الفور قفز داخل المياه بدون تفكير ليسبح إلى الكلب، حتى وصل آلية وقام بدفعه حتى تمكن من الخروج إلى الشاطئ، وأثناء ذلك لم يستطيع الطالب من مقابلة التيار فجرفه وانحراف، ولم يستطيع الاتزان داخل المياه دون أن يتمكن من الخروج.

وأثناء تلك الأحداث خرج الكلب على شاطئ الترعة وظل يطلق صيحات ونباح عالى حتى تجمع العشرات من الأهالى، وحاول إنقاذ الطالب إلا أنه سقط داخل المياه ولم يخرج، وظل البحث عليه عدة ساعات.

وظل طوال هذة الفترة الكلب مستمر فى النباح لم يتوقف لحظة وهو ما اصاب الجميع بحالة من الذهول، وفسر عدد كبير من الحاضرين أنه يحاول النداء على صديقه.

وأشار أهالى القرية بأن يحى لم يمر على خطوبته عام واحد، وأن خبر وفاته تسبب فى صدمه كبيرة جدا لأهالى القرية، والحزن لم يذهب من على الكلب، حيث أن كان هناك ارتباط كبير بين يحى والكلب، وكان ملازما له طول الوقت.

وأكد أحد شهود العيان بانهم أثناء الوقوف على كوبرى القرية شاهد الجميع وجود كلب مربوط يحاول أن يفك الرباط، وينظر داخل المياه وكأنه ينتظر احد أن يرد عليه وينح بقوة حتى انفطر قلوب الحاضرين للمشهد بالبكاء.

وأشار إلى أن قبل الحادث بيوم واحد قد ظهرت صورة لخطبته وبدأ الأصدقاء والأهالى فى المباركة ليحيى على وسائل التواصل الاجتماعى، بعدما نشرت خطيبته صورا بمناسبة مرور عام على خطوبتهما، وفى نفس اليوم ذاته خرج يحى مع أصدقائه، ووقعت الحادثة وتحولت المباركات إلى مواساة وحزن، خرج الآلاف من أهالى كفر الكردى فى مشهد جنائزى مهيب لتوديع يحى إلى مثواه الأخير.

يذكر أن اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بغرق شاب داخل مياه البحر الصغير بناحية الكردي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق شاب يدعى يحى محرز 21 سنة، أثناء محاولة إنقاذ كلبه من الغرق بمياه البحر الصغير، وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحري. محضر بالواقعة وعرضه على النيابة التى أمرت بدفن الجثمان.

رجل يذبح زوجته داخل منزلهما بزفتى فى الغربية والشرطة تلقى القبض عليه

وفى الغربية أقدم شاب فى العقد الثالث من العمر على ذبح زوجته داخل منزلهما بقرية سندبسط، التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتم نقلها إلى مستشفى زفتى العام، وتسليمه إلى مركز شرطة زفتى.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل، مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام بوصول جثمان سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة وبها عدة طعنات، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قادة ضباط مباحث المركز وتواصلت التحريات أن زوجها "محمد ع ر" هو من قام بذبحها داخل منزل الزوجية، تم إلقاء القبض عليه، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

ضبط مرتكب واقعة المذبحة الأسرية فى سوهاج بعد قتله زوجته وطفليه

وفى سوهاج تمكنت الأجهزة الأمنية منذ قليل بسوهاج بالاشتراك مع أمن القاهرة من تحديد مكان الأب مرتكب المذبحة الأسرية بجرجا، جنوب سوهاج، حيث كان يختبئ بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، لدى أحد أقاربه وتم ضبطه وجار العودة بالمتهم إلى سوهاج لاستكمال التحقيقات معه، بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة جرجا.

يذكر أن مدينة جرحا جريمة مروعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، حيث عثر الأهالى على جثث الضحايا، بينما فر الجانى من مسرح الجريمة وتبين من المعاينة الأمنية وجود جثة طفلة معلقة داخل بئر بالمنزل، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن الجريمة الأخيرة ارتكبتها الزوجة، فى حق طفلة الجيران، وأن الأب قتلها وقتل ابنيه عقب الواقعة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء دكتور حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغًا من أهالى قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التى باشرها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع"، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وأثناء عملية الفحص تم العثور على جثة طفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحى داخل المنزل، وتبين أنها تُدعى "رودينا م. ن."، 5 سنوات، الفتاة يتيمة الاب ومبلغ باختفائها.

ودلت المعاينة على أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلها إلى مستشفيات جرجا العام والعسيرات المركزي.

شاهد لحظة اصطدام سيارة بالأهالى ومصرع طفل خلال الاحتفال بمرشح فى البحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو على الفيس بوك، يظهر اصطدام سيارة بالأهالى فى البحيرة أثناء احتفالهم بوجود مشرحهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والذى أسفر عن مصرع طفل وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وبالفحص تبين وصول "م.هـ.ع" 11 سنة جثة هامدة إلى مستشفى الدلنجات العام وكذلك وصول 4 أطفال آخرين إثر اصطدام سيارة مسرعة تابعة لأنصار أحد المرشحين بهم أثناء احتفالهم بخوضه جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب .

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وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط المتهمين بخطف طالب بأسيوط ومساومة أسرته على الأموال

نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بخطف طالب بأسيوط ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (مالك مخزن - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط ) بغياب نجله (طالب) عقب خروجه من منزلهما متجهاً لمدينة أبوتيج قائداً مركبة تروسيكل ملكه ، وعثوره على المركبة بدائرة القسم .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص- ميكانيكى -نجلى عمومة المُبلغ - جميعهم مقيمين بذات القرية محل إقامة المُبلغ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب فى خطف المجنى عليه ومساومة والده على دفع فدية نظير إطلاق سراحه ، وقرر أحدهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططهم إستقل مركبة التروسيكل صحبة المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى أحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج وعقب وصولهما قاما المتهمان الآخران بإعتراض التروسيكل بسيارة ملاكى (مستأجرة) وأجبراه على النزول منه وإقتياده داخل السيارة وهربا ، وقاموا بالإستيلاء على (مبلغ مالى ، هاتف المحمول) من المجنى عليه وإحتجازه بداخل شقة بمدينة أسيوط الجديدة (مستأجرة بمعرفة الهارب) لحين مساومة والده لدفع مبلغ الفدية وتخلصهما من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالزراعات وعقب علمهم بملاحقتهم أمنياً وتضيق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بدائرة مركز شرطة الفتح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بلاغ يتهم مسنا بالتعدى على طفلة وهتك عرضها بقرية فى الشرقية

اتهمت ربة منزل جارها مسن بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق، باستدراج طفلتها 7 سنوات لمنزله والتعدى عليها جنسيا، وتم القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة بمركز الزقازيق، قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة ومدى صحتها، وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من ربة منزل تتهم جارها" م ع ال 70 سنة، مقيم قرية هرية رزنة مركز شرطة الزقازيق، باستدراج طفلتها 7 سنوات وهتك عرضها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33162 لسنة 2020، جنح مركز شرطة الزقازيق.

وتبين من التحريات والفحص أن الطفلة والمشكو فى حقه جيران بذات الناحية، وأن الطفلة أقرت لأسرتها بقيام المتهم باستدراجها أثناء توجهها لشراء مستلزمات من سوبر ماركت، وقام بالتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها.

تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق من القبض على المشكو فى حقه، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت عرض الطفلة على الطب الشرعى، و حجزه على ذمة تحريات المباحث.

القبض على نجار تحرش بطفلة فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على نجار متهم بالتحرش جنسيا بطفلة عمرها 11 سنة بمدينة بلبيس، وبعرضه على النيابة العامة قررت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من ربة منزل تتهم جارها" أ" 50 سنة نجار، مقيم بندر بلبيس، باستدراج نجلتها " ر" 11 سنة والتحرش بها.

وتبين من التحريات أن الطفلة توجهت لمنزل المشكو فى حقه لشراء مخلل، واستغل عدم تواجد زوجته بالمنزل و استدرج الطفلة وتحرش بها، وعند وصول زوجتها ترك الطفلة بعدما هددها بإيذائها فى حال إفصاحها عن ما حدث لأسرتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة طوخ تأمر بحبس زوجين تسببا فى موت طفلهما جوعًا لحين ورود التحريات

قررت نيابة مركز طوخ بالقليوبية، حجز كلا من "ع ح" 28 عاما عامل، و"ا ش ع ن" 24 عاما ربة منزل، واللذان تسببا بمصرع نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكانت قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، شهدت جريمة بشعة حيث تجرد خلالها أم وأب من مشاعرهما، وتركا طفلهما الذى لم يتعد عمره الـ 4 شهور، بمفرده حتى مات جوعا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من "ع ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس ع ع" 4 شهور، داخل الشقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا ش ع ن" 24 عاما ربة منزل.

وأضاف، بوجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة، على إثر تلك الخلافات ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله وأتهم زوجته المذكورة بالإهمال وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 من شهر اكتوبر الجارى حدث خلاف بينه وبين زوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا انها توجهت لمنزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.

وأوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، أنه لدى تأخرها قام المبلغ بالتوجه لعمله تاركاً نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده وباب الشقة مفتوح اعتقادا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، ولدى عودته من العمل اكتشف وفاة نجله.

بسؤال والدة الطفل المتوفى رددت مضمون ما جاء بالفحص وعللت عدم الاطمئنان عن نجلها خلال تلك الفترة ظناً منها بتواجد والده برفقته ورعايته بمواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات، وأقر بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.