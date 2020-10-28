وزير الأوقاف يقدم هدية تذكارية للرئيس خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد مختار جمعة هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن كتابين من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف. ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.

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