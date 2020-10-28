شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف بتلاوة آيات من القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل قبل قليل، إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف ذكرى المولد النبوى الشريف.، كما يقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.

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