شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.، بمركز المنارة فى التجمع الخامس. ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين. ، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل قبل قليل، إلى مقر الاحتفالية. Advertisements

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