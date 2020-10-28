شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف. ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.

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