شكرا لقرائتكم خبر عن الضغوط الدولية تجبر قطر على الاعتذار والتحقيق فى فحص الراكبات الأستراليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت الانتقادات والضغوط الدولية قطر على الاعتذار عن واقعة معاملة راكبات على متن إحدى الطائرات فى مطار الدوحة، بعدما قالت أستراليا إن نساء على 10 طائرات قد خضعن لفحص جسدى بعد اكتشاف طفل حديث الولادة فى المطار. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد تحدث عن القضية لأول مرة وقال للصحفيين فى كانبرا إن اعتراضات أستراليا قوية وآرائها عن الحادث الذى يخص الراكبات الأستراليات فى الثانى من نوفمبر قد تم مشاركتها على نطاق واسع دون الخوض فى التفاصيل.

وفى ظل تلك الضغوط، أمر رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة بن عبد العزيز ال ثان بفتح تحقيق فى الحادث الذى أجبرت فيه نساء على نزول طائرات فى مطار حمد الدولى والخضوع لفحص فى سيارات إسعاف.

وقال مكتب الاتصالات التابع لحكومة قطر فى بيان إنه تم العثور على رضيعة فى سلة مهملات فى المطار ملفوفة فى كيس بلاستيكى فيما يبدو أنه محاولة صادمة ومروحة لقتلها. وأضاف البيان أن الطفل الذى لم يتم العثور على والدتها فى أمان وتتلقى رعاة طبية فى الدوحة.

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وقال مسئولون استراليون أمام جلسة استماع للجنة حكومية فى كانبرا اليوم الأربعاء، إنه بالإضافة إلى 18 امرأة كن على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدنى، تم تفتيش تسع رحلات أخرى وان استراليا تعمل عن كثب مع دول أخرى بشان هذه القضية، دون تحديد هذه الدول.

وقال فرانسيس أدموسون، وزير شئون الخارجية والتجارة الاسترالى، إن دول أخرى تضررت تشارك استراليا بالتأكيد آرائها وقوة وجهة نظرها. وأضاف إن هذا ليس سلوكا عاديا بأى معيار والقطريون يعترفون بأنه كان من المروع حدوثه، ولا يريدون حدوثه مرة أخرى.

وقد علمت استراليا بالحادث عن طريق دبلوماسية استرالية كانت على متن الطائرة وأصيبت بصدمة لما حدث. ولم يتم فحص هذه الدبلوماسية.