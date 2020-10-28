شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي ويكرم العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، كما يقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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