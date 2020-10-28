شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الالتهاب السحائى إذا لم يحصل ابنك على التطعيم بالمدرسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة الصحة والسكان الحد من انتشار الأمراض الوبائية بتوفير الطعوم والأمصال، خاصة طعم الالتهاب السحائى الثنائى لتطعيم تلاميذ المدارس. ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى كل ما تريد معرفته عن مرض الالتهاب السحائى.. ـ الالتهاب السائحى: ـ الالتهاب السائحى: مرض خطير يصيب بطانة الدماغ قادر على الفتك بنصف الأشخاص الذين يصيبهم إذا لم يُعالج ـ العدوى ـ العدوى تنتقل من شخص مصاب عن طريق التنفس والكحة والعطس ـ الأعراض ـ الأعراض تيبّس الرقبة والصداع وارتفاع الحرارة Advertisements الشعور بحساسية إزاء الضوء ـ الأضرار ـ الأضرار تضرّر الدماغ وفقدان السمع وإعاقة القدرة على التعلّم لدى 10% - 20% من الناجين منه يؤدي إلى تلف الدماغ. ـ التطعيم فى مصر ـ التطعيم فى مصر 7 ملايين جرعة لتلاميذ المدارس سنوياً مخصصة لطلاب الصف الأول في (حضانة–الابتدائي–الإعدادي–الثانوي). 10000 حالة إصابة سنويا في مصر منذ 1982 لم تتعرض مصر لأى تفشيات وبائية تتعلق بالالتهاب السحائى.

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