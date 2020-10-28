قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: يتقدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ولمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف "مولد خير الأنام نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام". وأضاف الهيئة في بيانها "نسأل المولي عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات وأن يسود التسامح والاحترام بين الشعوب، وان يحقق الشعب المصري ما يرنو إليه من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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