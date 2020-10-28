السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف. ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.
وتحتفل وزارة الأوقاف، صباح اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتين للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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