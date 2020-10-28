اليوم.. السيسي يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تحتفل وزارة الأوقاف، صباح اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتين للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من الشخصيات التي أثرت الحياة الدينية بمؤلفاتها، ويمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.