شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية تضبط 29 مخالفة تموينية و 26 أمن صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الاسكندرية حملة تموينية مكبرة على المطاعم والمحال في منطقة محطة الرمل للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار، ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، قامت اليوم حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والمحلات تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تمت الحملة تحت اشراف اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ،وبقيادة وكيل ادارة مباحث تموين الاسكندرية، ورئيس مباحث تموين وسط، ومشاركة إدارة الرقابة بمديرية التموين ،مديرية الشؤون الصحية،مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي وسط، مصلحة الدمغة والموازين، تفتيش التأمينات بمديرية القوي العاملة.؛ وتم خلالهاالتفتيش على المطاعم ،المحلات، بمنطقة محطة الرمل، شوارع: النبي دانيال، محمود عزمي،طلعت حرب؛ كنيسة الأقباط، والدكتور ابو شوشة.

أسفرت عن تحرير عدد ٥٥ محضر مخالفة متنوعة :٢٩ محضر مخالفة تموينية، ١٢ محضر امن صناعي ٣ محاضر عدم توافر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، ١١ محضر اشغال، متنوع ،وضبط عدد ١ ميزان غير مدموغ وعدد ١ محضر بيع بازيد من التسعيرة بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط. كما تم التفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة اغذية وسط، وتحرير عدد٢ محضر جنحة عدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدد ١ محضر عدم حمل شهادة صحية، وسحب عدد ٥ عينات اغذية للتحليل وبالتفتيش على ٣ محلات ومطاعم بمعرفة قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري ،مع عدم ضبط مخالفات.

التفتيش على ٦ منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط، وتحرير عدد ١٢ محضر مخالفة عبارة عن: عدد ٦محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق وضد المخاطر الفيزيائية ،عدد ٢محضر عدم تقديم خطة طواريء للمنشاة، عدد ٢ محضر عدم الكشف الدوري على العاملين المعرضين، عدد ١محضر عدم تقديم شهادات صحية للعاملين،عدد ١ محضر عدم مطابقة المداخن واماكن تجهيز الطعام للمواصفات القياسية .

المرور على عدد ١٧ منشأة بمعرفة تفتيش تأمينات العطارين، وحصر عدد ٣٠ عامل، لفحص ومراجعة موقفهم التاميني ،لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اصحاب العمل المخالفين.

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حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية

حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية

حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية

حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية

حملة تموينية مكبرة وسط الإسكندرية