شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية للاتصالات: معرفة فاتورة التليفون الأرضي.. ومواعيد الغرامة ورفع الخط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المصرية للاتصالات مواعيدًا محددة للاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى وكذلك مواعيد تحويل الخط لاستقبال فقط دون امكانية إجراء مكالمات وكذلك موعد رفع الخط من الخدمة، كما حددت امكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال موقع الشركة وأيضًا من خلال الاتصال برقم الدليل 140 الخط الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة.

ويمكن معرفة فاتورة شهر أكتوبر التى صدرت يوم 15 أكتوبر والسداد بدون غرامة خلال فترة السماح المتاحة من الشركة التى تنتهى يوم 14 نوفمبر 2020.

يتم تحويل الخط إلى إلى نظام الاستقبال فقط لمدة شهر اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

يتم يوم 15 ديسمبر رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة لعدم السداد.

يمكنك معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى من على موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون في المربعين المحددين على موقع الشركة، ويمكنك الاستعلام مباشرة عن قيمة الفاتورة بالضغط هــنـــــــــــــــا.

توجد طرق متعددة تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريقها:

السداد النقدى في سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

الدفع الإلكترونى على الموقع التابع للشركة بالضغط هــنــــــــــــا.

خدمة فورى.

ماكينات الصراف الآلى ATM لبعض البنوك، مثل ماكينات البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB.

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فودافون كاش.