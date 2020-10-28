شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بمدن جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مدن جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2020 – 2021، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

جدير بالذكر أن الجدول الزمنى لتسكين طلاب المدن الجامعية يستمر لنحو أسبوعين منذ انطلاق العام الجامعى، والذى بدأ فى 17 أكتوبر الماضى، بالنسبة للطلاب، على أن ينتهى تسكين الطالبات فى مدة أقصاها أسبوع لتجنب الذهاب والعودة يوميا للجامعة والحفاظ عليهن.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن المدن الجامعية تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، بعمليات تعقيم موسعة، والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية هذا العام، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التى تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر تقليل أعداد الطلبة فى الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجى ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.