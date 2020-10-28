شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يؤيدون مطالب حضور الجماهير مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب حضور الجماهير مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا؟"، أيد غالبية القراء المطالب. وأيد 63% من القراء مطالب حضور الجماهير مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، فيما رفض 37% منهم المطالب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 63% من القراء يؤيدون مطالب حضور الجماهير مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.