شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر فاعليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات وعروض مهرجان الجونة السينمائي في يومه السادس الذي يشهد عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من أبرزها فيلم «سقوط» التجربة الإخراجية الأولى للممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن والذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة من خلال علاقة الابن وأبيه. يعرض الفيلم الذي يشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، في الـ6 مساءً بمقر جامعة برلين التقنية. من قسم العروض الخاصة يعرض الفيلم الوثائقي «هوبر/ويلز» الذي يروى محادثة في عام 1970 بين اثنين من أساطير السينما، أورسون ويلز ودينيس هوبر. يعرض الفيلم الساعة 3:30 مساءً بقاعة سي سينما 3.

أما على مستوى الفعاليات فتبدأ في الساعة 10:30 صباحًا بمحاضرة «خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية» والتي يلقيها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز. سيتحدث إبراهيم عن كيفية بناء العالم الخيالي لمسلسل شبكة إتش بي أو «المواد المظلمة»، وبث الحياة في المخلوقات، فضلا عن دور الإنتاج الافتراضي في تحقيق مؤثرات بصرية رائدة.

يدير المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار. تعقد المحاضرة بمقر جامعة برلين التقنية قاعة أوديماكس.

الساعة 12:30 مساءً تعقد حلقة نقاشية بعنوان «إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية» خلال هذه الحلقة سيقوم عدد من الخبراء بشرح كيفية بدء عمل تجاري في قطاع الإعلام والترفيه.

سيجلب المشاركون وجهات نظر مختلفة حول الشركات الناشئة وكيفية إقامتها في مجالات الإعلام والسينما. يشارك في الحلقة طارق الجنايني المنتج السينمائي البارز، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبوجمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بيس كيك»، كما تدير الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.