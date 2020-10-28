شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة المولد النبوى رسميًا.. «القطاعات المستهدفة» وحكم الاحتفال شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اعتبار يوم الخميس، 12 ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 29 أكتوبر 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف فى المصالح التالي:

الوزارات. المصالح الحكومية والهيئات العامة. ووحدات الإدارة المحلية. شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. كما تقرر أن تكون الإجازة للعاملين فى القطاع الخاص أيضًا بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وإذا تم تشغيل العامل فى هذا اليوم يستحق ضعف أجره اليومى. وقرر البنك المركزى تعطيل العمل فى جميع البتوم فى هذا اليوم.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن بداية شهر ربيع الأول هى يوم 18 أكتوبر وفق الرؤية الشرعية التى أكدتها الحسابات الفلكية، وعليه يصبح يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق يوم 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، هو يوم المولد النبوى الشريف والاحتفال بذكرى ميلاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم

وأكدت فتوى صادرة عن دار الافتاء المصرية أن الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف هى من أفضل الأعمال لأنها تُعبر عن الفرح بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وأن محبة النبى وآله هى أصل من أصول الإيمان، وأن الاحتفال بمولد النبى محمد أمر مقطوع بمشروعيته، ودرج السلف الصالح على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بإحياء ليلة المولد وإطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف يأتى تعبيرًا عن الفرح بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن الاطلاع عن نص الفتوى كاملة عبر موقع دار الإفتاء المصرية من هــنـــــا.