شكرا لقرائتكم خبر عن الأكياس البلاستيكية تهدد حياة دلافين البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه الكائنات البحرية بمنطقة البحر الاحمر خاصة الدلافين مخاطر كبيرة تهدد حياتها بسبب اكياس البلاستيك المنتشرة في قاع البحر التي يتم القائها من اللنشات البحرية حيث أطلقت الجمعيات الاهلية التي تعمل في حماية حياة الدلافين بالبحر الاحمر دعوات للمحافظة على هذة الكائنات والتي تمثل عنصر الجذب الرئيسي لممارسي نشاط الغوص والانشطة البحرية وتعتبر ثروة قومية لمصر.

وامام هذة الاضرار التي تقع للكائنات البحرية وتهدد حياتها اطلق عدد من الغطاسين والعاملين بالانشطة البحرية والمهتمين بالبيئة البحرية حملة لانقاذ حياة الدلافين من النفوق ورصدت احدي جمعيات حماية الدلافين ان الدلافين مدرجة على قائمة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض بسبب النفايات والأكياس البلاستيك واتخاذ عدد من الخطوات منها التعاون المستمر مع مراكز الغوص ومنظمات المجتمع المدني لتنظيف شواطئ وجزر وقاع البحر الاحمر من المخلفات البلاستيكية ووضع نظام مراقبة للمراكب البحرية يضمن تسليم المراكب لمخلفاتها بعد عودتها من رحلات البحرية ورحلات الغطس واطلاق حملات للتوعية بمخاطر القاء المخلفات البلاستيكية وتشجيع استخدام اكياس ورقية بدلا من الاكياس البلاستيك التي تعد اهم مصدر لانتشار هذه المخلفات.

وضمن حملات التوعية لطلاب المدارس تم اطلاق حملة «لا للبلاستيك» لوقف استخدام طلاب المدراس في البحر الأحمر للاكياس البلاستيك لخلق وعي عن اضرار استخدام البلاستيك على النظام البيئي في البحر الأحمر حيث قام باحثو البيئة بالجمعية بالقاء محاضرة عن مخاطر البلاستيك على الحياة البحرية وبدأت المحاضرة بشرح تفصيلي عن النظام البيئي للبحر الأحمر، ثم تطرقت إلى الأضرار الناتجة عن استخدام الادوات والاكياس البلاستيكية على كل الحياء المائية مما يعود بالضرر على الانسان بالتبعية وبهدف خلق وعي بالحفاظ على الشواطي وعدم القاء الزجاجات والأكياس البلاستيكية في مياه البحر واستخدام بدائل لها مثل الأكياس الورقية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وان الحملة مستمرة في الاسابيع القادمة للعديد من طلاب المدارس لخلق وعي مجتعي على نطاق واسع في منطقة البحر الأحمر وذلك استجابة لتحذيرات هيئة الاممم المتحدة من خطورة المخلفات البلاستيكية على الحياة البحرية في البحار والمحيطات

ومن جانبه اكد محمود عبدالراضي دار استاذ البيئة البحرية بمعهد علوم البحار ان المخلفات والملوثات خاصة البلاستيكية تسبب خطورة كبيرة على الحياة البحرية خاصة الثديات البحرية والشعاب المرجانية التي تعد أهم مقومات النشاط السياحي بالبحر الاحمر وهو سياحة الغطس التي تحقق نحو ٢ مليون سائح سنويا

واضاف دار ان المخلفات البلاستيكية تمثل خطرا يهدد الموارد الطبيعية في كل البحار والمحيطات خاصة بيئة الشعاب المرجانية حيث اكدت تقارير الامم المتحدة ان ملايين الاطنان سنويا من المخلفات البلاستيكية تذهب إلى البحار والمحيطات وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية خاصة السلاحف البحرية والدلافين والاسماك والشعاب المرجانية وتاثر على صحة الانسان لان أغلب تلك المخلفات بطيئة التحلل أو غير قابلة للتحلل وتمثل خطر كبير على البيئة الشاطئية والبحرية

وتابع دار ان تلك المخلفات تعد خطرًا كبيرا على الدلافين والشعاب المرجانية أثناء إلقائها وتحركها الدائم مع حركة المد والجذر وان مخلفات البلاستيك التي لا يتم التخلص منها بالطريقة البيئيةالصحيحة تجد طريقها في أخر الأمر لمياه البحر، وتعرض الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي تبتلعها أو تقع في شباكها للموت.

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