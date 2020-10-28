شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على الموعد الرسمي لإعلان نتائج الانتخابات من «الهيئة الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى وموعد إعلان نتائج الانتخابات للمرحلة الثانية وموعد الإعادة وإعلان نتيجة الإعادة، كما حددت نفس المواعيد للمرحلة الثانية، ويتم إعلان النتائج النهائية بعد تجميع الأصوات ومراجعة الطعون وفق الجداول المحددة سلفًا من الهيئة.

وجرت انتخابات الجولة الأولى من محافظات المرحلة الأولى أيام من 21- 23 أكتوبر للمصريين فى الخارج ويومى 24 و25 أكتوبر للمصريين فى 14 محافظة وهى: الجيزة وبني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وقنا وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وتنافس فى تلك الانتخابات 1879 مرشحًا فى 143 دائرة انتخابية، كما جرت الانتخابات على قائمتين هما قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة وخُصص لها 100 مقعدًا، وقائمة غرب الدلتا وتضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح وخُصص لها 42 مقعدًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 1 نوفمير لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الجولة الأولى من انتخابات محافظات المرحلة الأولى.

وتبدأ أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج لعدد 13 محافظة، ويتم إجراء الانتخابات في هذه المحافظات يومى 7 و8 نوفمبر، ويتم إعلان النتيجة بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتضم تلك المرحلة محافظات القاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس.