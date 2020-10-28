شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكبة روسية الجنسية بدا علامات القلق والتوتر تحمل شنطة واحدة . وبالعرض على رضا أبوالعزم نائب مدير الجمرك كلف لجنة من هيثم الدمرداش وبلال حسن مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد فتحى وإبراهيم عامر مديرى الحركة لتفتيش حقائب الراكبة وروضة طارق للتفتيش الذاتى للراكبة فأسفر التفتيش الذاتى عن إرتداء الراكبة لجاكت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 784 من أمبولات الهرمونات والمنشطات . وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 500 ألف جنيه . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 117 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي . Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.