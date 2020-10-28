شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على تردد القنوات التعليمية.. وجدول الدروس للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تردد وجدول مواعيد القنوات التعليمية، وخصوصًا قناة مدرستنا أحدث القنوات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، وتقدم قناتى مصر التعليمية دروسًا للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في التعليم عن بعد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومحاربة الدروس الخصوصية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق قناتين جديدتين الشهر المقبل لباقى مراحل التعليم خصوصًا المرحلة الثانوية ومرحلة ما قبل الصف الرابع الإبتدائى، وتخطط الوزارة بأن تقدم دروسًا في المواد الأساسية، لجميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والدبلومات الفنية والتعليم الأزهرى.

وتقدم قناتى مصر التعليمية ومصر التعليمية 2 برامجها للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية،ونقدم لحضراتكم جداول البرامج التعليمية لقنوات:

قناة مدرستنا

قناة مصر التعليمية

قناة مصر التعليمية 2ونعرض لحضراتكم تردد القنوات التعليمية الحالية كما يلى:

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تردد قناة مدرستنا التعليمية تغطى دروس الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى: على القمر الصناعى: Nile Sat- التردد 12303 / الاستقطاب ومعدل الترميز 27500 .

تردد قناة مصر التعليمية 2020: معدل الترميز: 27500 / التردد: 11747 / اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 / تردد 11747 رأسي / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / الاستقطاب: رأسي V / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر الخاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500 / التردد: 12380 / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / اسم القناة على الرسيفر: EDU 2 / تردد 12380 أفقي / الاستقطاب: أفقي H / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1 خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500 / التردد: 11757 / اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 / تردد 11757 أفقي / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / الاستقطاب: أفقي H / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020: التردد: 11564/ معامل الترميز 2500 / القطبية: عمودي / معامل تصحيح الخطاء 5\6.