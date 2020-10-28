شكرا لقرائتكم خبر عن فى موكب احتفال أنصار مرشح بـ«الإعادة».. قرار النيابة بخصوص مقتل وإصابة 5 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أشرف حمودة، مدير نيابة الدلنجات، سرعة ضبط وإحضار قائد السيارة المتسببة فى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين أثناء موكب مسيرة لأحد المرشحين عقب الإنتهاء من إعلان تجميع نتائج صناديق الإنتخابات والإحفال بدخول مرشح جولة إعادة انتخابات مجلس النواب فى دائرة الدلنجات، جاء ذلك فى التحقيقات التى تباشرها النيابة تحت اشراف المستشار إسلام حازم، رئيس نيابة مركز الدلنجات فى محافظة البحيرة..

وكان مستشفى الدلنجات المركزى استقبل جثة الطفل «محمد .ع» 11 سنة، التلميذ بالصف السادس الابتدائي، واستقبل 4 أطفال آخرين مصابين بإصابات متفرقة نتيجة اصطدام سيارة بهم.

وتبين من الانتقال إصابة مصرع الطفل وإصابة 4 آخرين في حادث اصطدام سيارة بهم أثناء مسيرة الاحتفال بدخول أحد المرشحين لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة، وفق المؤشرات المبدئية للنتيجة، وذلك أثناء عودتهم من مقر اللجنة العامة لانتخابات في الدلنجات.

صرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، وتولت التحقيقات في القضية، وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.